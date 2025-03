Seine-Maritime. Une femme alcoolisée interpellée à Canteleu pour violences volontaires sur des policiers

Les policiers ont demandé à la femme de faire rentrer son chien dans son domicile, mais elle a catégoriquement refusé. C'est alors qu'ils ont constaté qu'elle ne semblait pas dans un état normal : elle titubait et sentait fortement l'alcool, relate une source policière. Refusant de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie, la mise en cause s'en est alors prise aux fonctionnaires, les insultant copieusement.



Amenée de force dans le véhicule de police pour être transportée à l'hôpital, elle s'est rebellée et a donné un coup de pied à un policier. Arrivée à l’accueil de l'hôpital, elle a refusé d'être examinée par un médecin et une infirmière et s'en est pris à nouveau aux policiers.