Un accident grave de la circulation s’est produit ce mercredi soir vers 22 heures sur la départementale 6015, à hauteur d’Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime).



Selon les premiers éléments communiqués par les secours, une voiture seule en cause aurait percuté un arbre.



L’accident aurait fait au moins un blessé qui serait incarcéré dans le véhicule.



Sur place, 14 sapeurs-pompiers et 5 engins sont en cours d’intervention.



Plus d’infos à venir