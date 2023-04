Seine-Maritime. Quatre bateaux en proie aux flammes dans le port de plaisance du Havre

Un bateau a pris feu dans le port de plaisance du Havre (Anse de Joinville) ce samedi en milieu d'après-midi. L'incendie s'est propagé rapidement à trois autres embarcations qui se sont embrasées, provoquant un important panache de fumée au-dessus du port visible à plusieurs kilomètres à la ronde.



Des moyens importants ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), à savoir cinquante-cinq sapeurs-pompiers et trente engins Dest équipes spécialisées en explorations longue durée et interventions à bord des navires ont été également mobilisées.





Deux lances ont été nécessaires pour ven ir à bout des flammes. Le bilan provisoire fait état à 16h42 de trrois personnes ayant inhalé des fumées.



Les secours demandent aux habitants d'éviterle secteur afin de ne pas gêner les opérations de secours toujours en cours.