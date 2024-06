Seine-Maritime. Le corps sans vie d'un sexagénaire découvert sur la plage de Puys, à Dieppe

Le corps sans vie d'un homme de 63 ans a été retrouvé ce vendredi 28 juin, à la mi-journée, sur la plage de Puys à Dieppe (Seine-Maritime).



Selon nos informations, c'est un sapeur-pompier hors service qui a fait la macabre découverte vers 12 h 30. Il a appelé immédiatement ses collègues et le commissariat de police de la ville. Une enquête a été ouverte afin d'établir formellement l'identité de la victime et de déterminer les causes de son décès.