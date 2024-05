Seine-Maritime. La brigade canine débusque deux voleurs de gasoil dans une entreprise à Malaunay

Les policiers sont arrivés sur place discrètement et ont garé leur véhicule à distance. Sans attendre, ils ont remarqué deux individus gantés et cagoulés qui escaladaient la barrière de l'entreprise. Chacun ayant des bidons en main.



Les deux suspects ont ensuite disparu de leur champ de vision. Les recherches lancées immédiatement avec leur chien pisteur a rapidement permis d'en retrouver un des deux, cachés dans un bosquet. Son complice a été interpellé à son tour quelques minutes plus tard par des équipages de la brigade anti-criminalité et de Police secours, appelés en renfort. L'homme s'était dissimulé dans l'enceinte de la société.