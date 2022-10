Seine-Maritime. Feu de garage et de véranda au Havre : une personne légèrement intoxiquée

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche soir peu avant 21h30 rue du Plateau au Havre (Seine-Maritime) où leur a été signalé la présence de flammes et de fumée au niveau d’une habitation. Il s’agissait d’un feu de garage et de véranda accolés à des maisons avec extension en cours.





Les soldats du feu ont éteint le foyer principal et stoppé la propagation au moyen de quatre lances.



Le bilan provisoire fait état d’une personne légèrement intoxiquée.



Trente-trois sapeurs-pompiers avec six engins ont été engagés pour lutter contre cet incendie dont l’origine est pour l’heure ignorée.