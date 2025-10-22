Connectez-vous S'inscrire





Seine-Maritime. A Dieppe, le pont Colbert a repris sa place, une manœuvre saluée par tous


L’ouvrage emblématique du port de Dieppe a été réinstallé ce mardi 21 octobre, marquant la dernière ligne droite du vaste chantier de restauration.



Mercredi 22 Octobre 2025 - 18:33


Photo ©DronesSmartImages
Photo ©DronesSmartImages
Après plusieurs mois d’un chantier hors normes, le pont Colbert a retrouvé son site d’origine à Dieppe. L’opération, aussi délicate que spectaculaire, a mobilisé les équipes de Ports de Normandie, maître d’ouvrage du projet, et captivé une foule de Dieppois venus assister à ce moment fort de l’histoire locale.
Une restauration technique et symbolique

Transporté sur une barge depuis son site de restauration, le pont a été repositionné avec précision dans son emplacement d’origine, au cœur du port. Ce retour marque l’achèvement d’une phase clé du chantier. Restent désormais à réaliser les raccordements mécaniques et électriques, les finitions (garde-corps, voiries, trottoirs…) et une série de tests fonctionnels indispensables à la remise en service prévue fin janvier 2026.

« Une réussite exemplaire, fruit d’un savoir-faire collectif », a déclaré Hervé Morin, président de Ports de Normandie, présent sur place. À ses côtés, plusieurs élus et représentants institutionnels ont salué la portée patrimoniale et technique du projet : Nicolas Langlois, maire de Dieppe, Sébastien Jumel, président de l’agglomération Dieppe-Maritime, André Gautier, vice-président du Département, et Philippe Rochas, conservateur régional des monuments historiques.

Un avis de tempête (Benjamin) retardera toutefois la réouverture de la passerelle piétonne, qui restera fermée jusqu’au samedi 25 octobre.

 

Photo ©DronesSmartImages
Photo ©DronesSmartImages
ℹ️ Les prochaines étapes avant la réouverture
  • Raccordements mécaniques et électriques
  • Réglages et essais techniques
  • Pose des équipements de sécurité
  • Formation des conducteurs d’ouvrage
Une réunion publique s’est tenue lundi 20 octobre pour informer riverains et commerçants. L’affluence a confirmé l’attachement des habitants à ce pont tournant unique en Europe encore en service.




