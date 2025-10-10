Seine-Maritime : le pont Colbert à Dieppe va retrouver bientôt sa place d’origine

Avant cela, une réunion d’information est organisée le lundi 20 octobre à 18h00 à l’école Vauquelin, en présence du maire Nicolas Langlois et de l’ancien député Sébastien Jumel. Objectif : détailler le calendrier, les raisons du non-redémarrage immédiat du pont, les travaux restants et les phases de tests à venir. Une manière d’associer pleinement habitants et commerçants à cette étape clé.

À noter que la passerelle Colbert sera fermée du 20 octobre à 10h00 au 23 octobre à 01h00, pour garantir le bon déroulement des opérations.