Sécurité routière : près de 150 véhicules contrôlés à Rouen et au Houlme, 14 infractions relevées

Des contrôles routiers ont été mis en place hier, jeudi, dans l’agglomération rouennaise par les services de police. Près de 150 véhicules ont ainsi été contrôlés en un peu plus de trois heures de temps.



La première opération a eu lieu sur le boulevard Charles-de-Gaulle au Houlme, de 8 heures à 10 heures et a permis de contrôler 62 véhicules. Bilan : 6 procès verbaux électroniques ont été dressés pour défaut de contrôle technique, non respect de la signalisation, défaut de ceinture…