Sécurité routière : 196 excès de vitesse relevés en trois heures par la police à Rouen

Une vaste opération de sécurité routière destinée à lutter contre les excès de vitesse s’est déroulée mercredi 27 janvier, entre 12h30 et 19h30, à Rouen (Seine-Maritime).



Près de 200 infractions ont été relevées en trois heures par la police qui avait mis en place trois points de contrôle : rue du Val d’Eauplet, N1338 entre les ronds-points de Madagascar et de la Motte et enfin à hauteur de la rue de Nansen à la sortie de l’autoroute A150.