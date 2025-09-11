Connectez-vous S'inscrire




Breteuil (Eure) : une soirée entre folk et jazz avec Audrey Tesson et The Monkey Tonk




Jeudi 11 Septembre 2025 - 14:06



Audrey Tesson
Audrey Tesson
Le Silo poursuit sa tournée « hors les murs » et propose une escale musicale à la salle des fêtes de Breteuil, dans l’Eure, samedi 27 septembre 2025. Cette initiative vise à aller à la rencontre des habitants en offrant des concerts intimistes au plus près du public.

Deux univers musicaux à découvrir

Dès 20 h 30, la scène bretolienne accueillera Audrey Tesson, autrice-compositrice normande à la voix délicate. Ancienne guitariste pour Jenifer et Hoshi, l’artiste déploie depuis 2019 un projet personnel empreint d’une folk lumineuse, mêlant douceur acoustique et énergie pop, inspiré des grandes voix d’outre-Atlantique.

La soirée se poursuivra avec le duo The Monkey Tonk, dont la complicité scénique mêle soul, blues et jazz. Entre reprises de standards et compositions originales, ils promettent un set chaleureux et communicatif, idéal pour les amateurs de grooves feutrés.

Infos pratiques
    •    Date et lieu : samedi 27 septembre 2025, salle des fêtes de Breteuil
    •    Ouverture des portes : 20 h 30
    •    Tarifs : 8 € (plein) / 5 € (-18 ans)
    •    Billetterie : uniquement sur place
    •    Renseignements : www.ruche-silo.fr/concerts




Mots clés : Breteuil, Concert, Eure, Le Silo




Breteuil (Eure) : une soirée entre folk et jazz avec Audrey Tesson et The Monkey Tonk

11/09/2025

Délestée de 8 000€ et de ses bijoux, une nonagénaire victime d’un vol par « fausse qualité » près de Rouen

11/09/2025

Le Havre : une automobiliste de 21 ans arrêtée pour conduite en état d’ivresse

11/09/2025

Voiture sur le toit : une jeune conductrice légèrement blessée sur la N27 à Tôtes

11/09/2025

Accident mortel sur la ligne Paris - Granville à L’Aigle : la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée

10/09/2025

450 000 visteurs attendus : Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant du 13 au 21 septembre

10/09/2025

Collision entre un autocar Nomad et une voiture près de Saint-Aubin-d’Escroville : deux blessés légers

10/09/2025

Embarqués pour l’Angleterre, 125 migrants secourus au large de Dieppe puis de Boulogne-sur-Mer

10/09/2025

Un bus scolaire et une voiture se percutent à Gancourt-Saint-Étienne : aucune victime n'est à déplorer

10/09/2025

Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur grièvement blessé dans une collision entre une camionnette et un poids lourd

10/09/2025

Yvelines : un homme interpellé à Versailles pour vol et port d’arme

10/09/2025

Yvelines. Vol par effraction à Croissy-sur-Seine : un adolescent interpellé

10/09/2025

Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

09/09/2025

RN12 : travaux de nuit à La-Madeleine-de-Nonancourt du 10 au 12 septembre

09/09/2025

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025

RN338 : fermetures nocturnes pendant une semaine pour les travaux du pont Flaubert à Rouen

09/09/2025

L’Estival 2025 : la chanson francophone en fête à l’ouest parisien du 19 septembre au 5 octobre

09/09/2025

Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

09/09/2025

Le Havre : une quadragénaire interceptée au volant avec plus de 2 g d'alcool dans le sang et sans assurance

09/09/2025

Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés

09/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025 -

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025 -

Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville

05/09/2025 -

Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux

06/09/2025 -

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025 -

A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

04/09/2025 -

Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

06/09/2025 -

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025 -

Eure : un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Saint-Pierre-du-Val

06/09/2025 -

Eure. Leur voiture fait des tonneaux : deux jeunes blessés, dont un grièvement, cette nuit à Piseux

07/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen