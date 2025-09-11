Breteuil (Eure) : une soirée entre folk et jazz avec Audrey Tesson et The Monkey Tonk

Dès 20 h 30, la scène bretolienne accueillera Audrey Tesson, autrice-compositrice normande à la voix délicate. Ancienne guitariste pour Jenifer et Hoshi, l’artiste déploie depuis 2019 un projet personnel empreint d’une folk lumineuse, mêlant douceur acoustique et énergie pop, inspiré des grandes voix d’outre-Atlantique.

La soirée se poursuivra avec le duo The Monkey Tonk, dont la complicité scénique mêle soul, blues et jazz. Entre reprises de standards et compositions originales, ils promettent un set chaleureux et communicatif, idéal pour les amateurs de grooves feutrés.

Infos pratiques

• Date et lieu : samedi 27 septembre 2025, salle des fêtes de Breteuil

• Ouverture des portes : 20 h 30

• Tarifs : 8 € (plein) / 5 € (-18 ans)

• Billetterie : uniquement sur place

• Renseignements : www.ruche-silo.fr/concerts