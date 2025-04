Sanctions contre l’ALM Évreux Basket : la Ville monte au filet pour soutenir le club

En réaction à ces sanctions, le club a décidé de faire appel devant la chambre compétente de la Fédération française de basket-ball (FFBB). Une démarche soutenue par la municipalité, déterminée à défendre les couleurs de l’équipe locale.



Ce matin, Guy Lefrand, maire d’Évreux et président de l’agglomération Évreux Portes de Normandie, a reçu les dirigeants du club à l’hôtel de ville. Objectif : examiner toutes les pistes pour rétablir la situation financière du club et l’aider à sortir de la crise.



« La décision de la Ligue est ressentie cruellement par tous les amoureux du basket et fragilise notre club phare », a déclaré l’élu dans un communiqué.