Saint-Etienne-du-Rouvray : surpris en train de dérober du matériel de chantier, un Elbeuvien interpellé par un policier en civil

Avec sang-froid, le fonctionnaire affecté à la brigade anticriminalité est intervenu et a retenu sur place le présumé voleur jusqu'à l'arrivée de ses collègues de la BAC qu'il avait pris soin d'alerter auparavant.



Le mis en cause avait chargé une machine à poncer dans sa voiture Skoda et s'apprêtait à faire main basse sur une machine à enduire, du matériel professionnel de valeur.



Le trentenaire a été conduit à l'hôtel de police où il a été placé en garde à vue.