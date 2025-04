Rougeole : l’Agence régionale de santé Normandie appelle à la vigilance face à une hausse des cas

Contacter son médecin par téléphone avant de se déplacer en cabinet ou aux urgences ;

Garder l’enfant à la maison, ne pas l’emmener à l’école ou chez l’assistante maternelle ;

Appliquer les gestes barrières (port du masque, lavage des mains, limitation des contacts).

Enfin, la rougeole étant une maladie à déclaration obligatoire, tout cas suspect doit être signalé par le professionnel de santé à l’ARS.

Depuis le début de l’année, la France fait face à une recrudescence des cas de rougeole. Dans ce contexte épidémique européen et mondial, la Normandie n’est pas épargnée. L’Agence régionale de santé (ARS) Normandie appelle la population à la vigilance et rappelle l’importance de la vaccination pour prévenir cette maladie hautement contagieuse.Au 9 avril 2025, sept cas de rougeole ont été recensés dans la région, répartis entre les départements de l’Eure, la Manche et la Seine-Maritime, indique l'ARS Normandie. Si ces cas, sans gravité, restent pour l’instant isolés (aucun foyer groupé identifié en collectivité), ils dépassent déjà presque le total annuel de 2024, qui comptait dix cas pour l’ensemble de l’année.Cette hausse inquiète les autorités sanitaires, dans un contexte global de résurgence de la rougeole, favorisée notamment par une baisse de la couverture vaccinale dans plusieurs pays.La rougeole est une infection virale particulièrement contagieuse, qui se transmet par voie aérienne. Elle se manifeste par une fièvre élevée (supérieure à 38,5°C), une toux persistante, une rhinite, une conjonctivite, puis une éruption cutanée typique durant entre 5 et 6 jours.Dans la majorité des cas, la maladie évolue favorablement vers une guérison spontanée. Toutefois, des complications peuvent survenir, particulièrement chez les enfants de moins d’un an ou les jeunes adultes de plus de 20 ans.Face à cette recrudescence, l’ARS Normandie insiste : la vaccination est la mesure de prévention la plus efficace, protégeant non seulement les individus, mais aussi la collectivité en freinant la circulation du virus.Depuis le 1ᵉʳ janvier 2018, la vaccination contre la rougeole (incluse dans le vaccin ROR : rougeole-oreillons-rubéole) est obligatoire pour tous les enfants. Deux doses permettent d’assurer une protection dans près de 100 % des cas. L’ARS invite donc chacun à vérifier son statut vaccinal et à se rapprocher de son médecin ou pédiatre pour un éventuel rattrapage.En cas de voyage dans un pays touché par une épidémie, une dose de vaccin peut être administrée dès l’âge de 6 mois.⚠️L’ARS rappelle les consignes à suivre si des symptômes évocateurs de la rougeole apparaissent :