Rouen : un voleur à la roulotte tombe… droit dans les bras de la police

Un équipage de la brigade de sécurité des transports en commun repère alors le suspect et se lance à sa poursuite. Dans une tentative désespérée d’échapper aux forces de l’ordre, l’homme escalade un grillage de deux mètres à proximité d’une aire de jeux pour enfants, traverse une voie ferrée et tente de franchir un mur en béton.



C’est là que sa cavale prend une tournure ironique : en sautant de l’autre côté du mur, le voleur atterrit… au pied des policiers de la BAC. Interpellé immédiatement, il tente de résister en crachant au visage d’un agent et en lui assénant un coup de pied.