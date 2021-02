Rouen : un motard perd la vie après une perte de contrôle sur l'avenue du Mont Riboudet

Le pilote, un homme de 24 ans domicilié à Petit-Quevilly, a été pris en charge par les secours. Il était en arrêt cardio-respiratoire. Les sapeurs-pompiers et le SAMU lui ont prodigué un massage cardiaque et l'ont emmené, médicalisé, au CHU de Rouen avec un pronostic vital engagé. La victime est décédée un peu plus tard dans le service des soins intensifs.



Une enquête a été ouverte par la brigade des accidents et délits routiers (BADR) afin d'établir précisément les circonstances de l'accident.