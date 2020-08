Rouen : un des agresseurs d'un couple de personnes âgées arrêté par la brigade anti-criminalité

Un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) est dépêché sur les lieux. Les policiers prennent alors contact avec les victimes qui sont en mesure de fournir une description des agresseurs. Mais les recherches restent (provisoirement) vaines.



Les enquêteurs vont alors au centre de supervision urbain de la ville afin de consulter les enregistrements de la vidéo-protection du quartier. Les photos des deux individus sont extraites et diffusées à tous les équipages en patrouille. Un fonctionnaire de l'unité de sécurisation des transports identifie formellement l'un des mis en cause.



Il s'agit d'un Rouennais âgé de 19 ans, défavorablement connu des services de police. Ce dernier est repéré vers 20 heures rue du Général Leclerc et interpellé par la BAC. Il a été placé en garde à vue pour vol en réunion avec violences sur personnes vulnérables.



En fuite, son complice est activement recherché.