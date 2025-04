Rouen : surpris en train de rôder autour de voitures, il est interpellé avec des accessoires volés

Lors du contrôle, les policiers ont remarqué qu’un essuie-glace dépassait de son sac à dos. Interrogé, l’individu a reconnu avoir volé cet accessoire ainsi qu’un enjoliveur sur deux véhicules du même modèle que le sien. Une fouille plus poussée a permis de découvrir, dans sa Renault Clio stationnée à proximité, d’autres pièces volées : des pneus, des plaquettes de frein et divers accessoires.



Âgé de 19 ans, le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. Les deux véhicules visés appartiennent respectivement à une jeune femme de 24 ans et à une société implantée à Grand-Couronne.