Rouen : sa voiture arrêtée en plein carrefour, le conducteur était ivre et son permis annulé

L'attention d'une patrouille de police secours a été attirée par une voiture immobilisée en plein milieu de la chaussée, à l'intersection des rues Jeanne-d'Arc et du Général-Leclerc. Le conducteur tentait désespérément de redémarrer sa voiture, en vain. A la vue des policiers, il a pris la fuite à pied et a jeté les clés de son véhicule et de son appartement sur les voies Téor. Il a été vite rattrapé et interpellé.