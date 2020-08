Rouen : multirécidiviste, le voleur à la tire du Théâtre des arts était surveillé par les policiers

Les policiers le placent alors sous discrète surveillance. Très rapidement, ils constatent que l’homme se colle de plus en plus aux usagers dans la file d’attente. Puis, après s’être rapproché d’un voyageur qui montait dans le but, ils le voient partir précipitamment vers la rue des Charrettes.



Les gardiens de la paix se lancent à sa poursuite et le rattrapent. Lors du contrôle, ils découvrent sur lui un téléphone portable de provenance douteuse. Au même moment, l’appareil se met à sonner dans les mains du policier. Au bout du fil, le propriétaire du fameux téléphone qui déclare avoir été victime du vol de son Samsung à l’arrêt de bus.



Confondu par ce témoignage, le suspect est interpellé. Les vérifications permettent d’établir qu’il est de nationalité géorgienne, sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le sol français.