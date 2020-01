Rouen : le jeune homme découvert inconscient sur la chaussée aurait chuté du 3ème étage

Au cours de l’intervention, la victime qui sent l’alcool reprend connaissance. Avant d’être évacué vers le CHU de Rouen, avec un pronostic vital non engagé, il trouve la force de donner son nom.



En faisant des recherches sur les boîtes aux lettres de l’immeuble voisin, les policiers parviennent à localiser le lieu où il habite, dans un appartement en co-location. Ils prennent alors contact avec les colocataires qui déclarent que le jeune homme était parti à une soirée et qu’ils ne l’avaient pas vu rentrer.