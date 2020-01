Rouen : la police sensibilise les usagers aux nouveaux moyens de transport

Une opération de sensibilisation aux nouveaux moyens de transport (trottinettes, vélos électriques, hoverboards et autres gyropodes) a été organisée par les services de police ce vendredi 24 janvier à Rouen (Seine-Maritime).



Des policiers du service d’ordre et de soutien se sont postés en fin d’après-midi (de 17h à 18h) à un endroit très fréquenté de la ville, près du théâtre des Arts et ont remis à chacun des utilisateurs de trottinettes électriques contrôlés un casque et un brassard fluorescent.



Par la même occasion, un flyer a été remis à ces usagers expliquant la nouvelle réglementation du code de la route et les équipements nécessaires pour circuler avec ces engins sur la voie publique.



Cette opération de sensibilisation, bien accueillie des usagers, s’inscrit dans le plan départemental d’action de sécurité routière financé par le Conseil départemental et la préfecture.