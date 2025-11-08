Connectez-vous S'inscrire

Rouen : l'échafaudage endommagé par une camionnette rue Etoupée va être démontée


L’intervention des secours se poursuit ce samedi après-midi rue Étoupée à Rouen, où un échafaudage menace toujours de s’effondrer après avoir été percuté en fin de matinée par une camionnette.



Samedi 8 Novembre 2025 - 16:29


L'échafaudage endommagé dans l'accident va être démonté par sécurité - Illustration Pixabay
Peu avant midi, un utilitaire a heurté un échafaudage installé sur la façade d’un immeuble de deux étages avec combles, le rendant instable. Les pompiers ont rapidement engagé une équipe de neuf hommes et trois engins pour sécuriser la zone, épaulés par la police municipale et les services de la mairie.

Rouen : une camionnette percute un échafaudage, la rue Étoupée bouclée

À 16h10, les opérations étaient toujours en cours. Le dispositif permettant le démontage sécurisé de la structure est en cours de finalisation par l’équipe spécialisée en milieu périlleux. Les responsables de la société ayant monté l’échafaudage sont sur place pour accompagner les secours. Aucun blessé n’est à déplorer.

🚧 Circulation toujours interdite rue Étoupée
  • La rue reste interdite à la circulation jusqu’à la fin complète de l’intervention. Les riverains sont invités à contourner le secteur et à suivre les indications des forces de l’ordre.




