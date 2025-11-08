Rouen : une camionnette percute un échafaudage, la rue Étoupée bouclée

Trois engins et neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, épaulés par la police municipale et les services de la mairie. La rue Étoupée a été barrée à la circulation le temps des opérations.



À 13h15, une équipe des services municipaux procédait toujours à la sécurisation de la structure. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le Centre départemental d'incendie et de secours (Sdis76).