Rouen : une camionnette percute un échafaudage, la rue Étoupée bouclée


Une intervention des sapeurs-pompiers est en cours ce samedi en fin de matinée, rue Étoupée à Rouen, après qu’un utilitaire a heurté un échafaudage installé en façade d’un immeuble



Samedi 8 Novembre 2025 - 13:42


La rue Etoupée - Illustration Google Maps
Le choc s’est produit peu avant midi, vers 11h45, lorsqu’une camionnette est entrée en collision avec une structure métallique montée à flanc d’un immeuble de deux étages avec combles, situé rue Etoupée, dans le secteur de la rue Jean-Lecanuet. Sous l’impact, l’échafaudage est devenu instable, rendant nécessaire l’intervention des secours.

 

La rue fermée à la circulation

Trois engins et neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, épaulés par la police municipale et les services de la mairie. La rue Étoupée a été barrée à la circulation le temps des opérations.

À 13h15, une équipe des services municipaux procédait toujours à la sécurisation de la structure. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le Centre départemental d'incendie et de secours (Sdis76).

🔧Conseils aux riverains
  • La rue Étoupée reste inaccessible tant que les opérations de sécurisation ne sont pas terminées. Les habitants du secteur sont invités à éviter la zone et à suivre les consignes des autorités sur place.





Mots clés : accident, faits divers, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime




L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen