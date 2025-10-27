Connectez-vous S'inscrire

Rouen : interpellé après avoir conduit sous protoxyde d’azote et alcool


Un conducteur de 30 ans a tenté de fuir la police en prenant un sens interdit. Il était ivre et avait inhalé du protoxyde d’azote.



Lundi 27 Octobre 2025 - 11:48


Illustration DGPN
Illustration DGPN
Les faits se déroulent dans la nuit du 24 au 25 octobre.  Vers  2h20 du matin, un équipage de police est requis boulevard des Belges, à Rouen, pour un individu repéré en train de pousser un véhicule. À leur arrivée, les policiers localisent le suspect qui tente tant bien que mal de faire redémarrer sa voiture.

L’individu est visiblement ivre et a inhalé du gaz hilarant à l’aide de ballons. Le conducteur, confus, rigole seul, jambes hors du véhicule.

Il redémarre et prend un sens interdit

Malgré les avertisseurs lumineux, il refuse d’obtempérer, remonte dans sa voiture et emprunte un sens interdit. Rapidement intercepté, il est soumis à un test d’alcoolémie : 0,80 mg/l d’air expiré, soit 1,60 g par litre de sang.. Il est interpellé et placé en dégrisement avant de pouvoir être auditionné. 

 




