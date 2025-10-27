Rouen : interpellé après avoir conduit sous protoxyde d’azote et alcool

Les faits se déroulent dans la nuit du 24 au 25 octobre. Vers 2h20 du matin, un équipage de police est requis boulevard des Belges, à Rouen, pour un individu repéré en train de pousser un véhicule. À leur arrivée, les policiers localisent le suspect qui tente tant bien que mal de faire redémarrer sa voiture.



L’individu est visiblement ivre et a inhalé du gaz hilarant à l’aide de ballons. Le conducteur, confus, rigole seul, jambes hors du véhicule.