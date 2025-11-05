Rouen’ing - ENDOrun : 5 km solidaires contre l’endométriose

Illustration ENDOrun.
Organisé par Rouen Sport(s) et La Chaîne Sport-Santé, l’événement invite chacun·e à enfiler ses baskets pour soutenir la recherche sur l’endométriose, maladie gynécologique encore trop peu connue et mal diagnostiquée, qui touche une femme sur dix.
Départ au pied du pont Guillaume le Conquérant
Ouverte à tous les publics, la course propose un parcours de 5 km le long des quais rive gauche de Rouen, dans une ambiance conviviale et engagée. Deux options s’offrent aux participants : courir gratuitement sous la bannière Rouen’ing, ou opter pour un dossard solidaire ENDOrun (9 €), dont l’intégralité est reversée à la recherche.
« Bouger, c’est reprendre le contrôle »L’an dernier, près de 90 personnes avaient répondu présent. En 2025, l’objectif est clair : franchir la barre symbolique des 100 participants. Jaune obligatoire pour le dress code.
— Dr Chrysoula Zacharopoulou, gynécologue et députée européenne engagée pour la lutte contre l’endométriose.
⸻
🟡 Infos pratiques – Rouen’ing / ENDOrun 2025
- Lieu : quais de Seine, rive gauche de Rouen (départ sous le pont Guillaume le Conquérant)
- Date : samedi 15 novembre 2025
- Accueil dès 9h30 – Top départ à 10h00
- Parcours : 5 kilomètres
- Dossard solidaire : 9 €, reversés à la recherche
- Petit-déjeuner offert à l’arrivée
- Dress code : jaune
