Rouen : il s'exhibe devant une jeune femme après lui avoir demandé une cigarette

Un exhibitionniste a été interpellé et placé en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen dans la nuit de samedi à dimanche 5 août. Le mis en cause, âgé de 31 ans, s'en est pris à une jeune femme qui se trouvait dans la rue avec son frère et des amis, place Jean-Baptiste-de-la-Salle à Rouen.