Rouen : des roulottiers surpris par la police en pleine nuit rue de Lessard

​Lorsque la brigade anti-criminalité arrive discrètement sur place, les deux roulottiers sont toujours là : ils sont interpellés sans opposer de résistance. Ils sont âgés de 22 et 27 ans, sans domicile fixe selon leurs déclarations, et en situation irrégulière.



En possession de sacs contenant divers objets volés dans des véhicules, les mis en cause ont été placés en garde à vue pour "vol précédé de dégradations en réunion".