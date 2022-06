Rouen : alcoolisé, le conducteur faisait du rodéo à pleine vitesse sur la place Saint-Marc

Une course poursuite s’est alors engagée jusqu’à la place Saint-Paul où le chauffard s’est finalement arrêté permettant ainsi aux forces de l’ordre de l’interpeller en douceur.



Le mis en cause, âgé de 31 ans et domicilié au Mesnil-Esnard, a été contrôlé avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1 g par litre de sang. Il a été placé en garde à vue à l’hôtel de police.