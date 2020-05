Rodéos urbains au Havre : une quinzaine de motos saisies par la police en trois semaines

[#ContreLesRodéos] Hier, 5 moto-cross ont été saisies et 3 personnes ont été interpellées dont 2 mineurs.

Depuis le mois d'avril, de nombreux rodéos de moto-cross nous sont signalés.

Les équipes @PoliceNat76600 travaillent tous les jours pour lutter contre ce phénomène. pic.twitter.com/NOZAnASKLO

Avec le déconfinement et le retour des beaux jours, les forces de l’ordre sont confrontées à ce phénomène récurrent. En une journée, mardi, quatre motos de cross ont ainsi été confisquées.A 14h45, la brigade anticriminalité repère un individu juché sur une moto de cross en train de faire du rodéo avenue d’Aplemont à Caucriauville. A la vue de la patrouille, il abandonne sur place l’engin et prend la fuite à pied.Une demi-heure plus tard, rue Albert-Copieux à Sanvic, un jeune homme est surpris en train de faire du gymkhana et, à la vue des policiers, s’empresse d’aller se réfugier dans les Jardins suspendus. Mais la moto cale et refuse de redémarrer.Le pilote, âgé de 17 ans, est interpellé et placé en garde à vue. Il a été laissé libre après s’être vu notifier une convocation devant le tribunal pour le 2 juillet prochain.