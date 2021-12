Rave party près de Rouen : la police évacue les teufeurs et saisit le matériel de sonorisation

Les forces de l'ordre sont intervenues dimanche matin vers 10 heures à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime) pour faire cesser une rave-party qui a rassemblé dans la nuit 300 personnes environ, venues de la Seine-Maritime, de l'Eure et de la région parisienne, via une invitation lancée sur les réseaux sociaux.



Au milieu de la nuit de samedi à dimanche, l'attention de riverains d'anciens hangars désaffectés, rue de l'Abbaye, a été attirée par un très fort bruit de musique et le va-et-vient de voitures. Les faits ont été signalés notamment par la maire de la commune, aux services de police qui ont dépêché sur place plusieurs patrouilles.