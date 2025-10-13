Connectez-vous S'inscrire





RN154 : fermeture de la sortie n°5 à Acquigny dimanche matin pour le Marathon Seine-Eure


La bretelle « Les Planches », sur l’axe Rouen-Orléans, sera inaccessible de 9h à 11h dimanche 19 octobre. Ce qu'il faut savoir.



Lundi 13 Octobre 2025 - 18:54


La bretelle « Les Planches », sur l'axe Rouen-Orléans, sera inaccessible de 9h à 11h dimanche 19 octobre.
La bretelle « Les Planches », sur l’axe Rouen-Orléans, sera inaccessible de 9h à 11h dimanche 19 octobre.
À l’occasion du Marathon Seine-Eure qui traverse plusieurs communes de l’Eure, la Direction interdépartementale des routes (DIR Nord-Ouest) procédera à la fermeture temporaire de la sortie n°5, dite « Les Planches », à Acquigny, sur la RN154, ce dimanche 19 octobre 2025, entre 9 h 00 et 11 h 00. Cette mesure concerne uniquement les véhicules circulant dans le sens Rouen → Orléans, à hauteur de la commune d’Acquigny.

Une déviation via Normanville et Gravigny

Durant l’événement sportif, une déviation balisée sera mise en place pour les automobilistes, leur permettant de rejoindre la RN154 en aval via la D155 et la D133, en passant par Normanville et Gravigny. Le plan officiel de circulation, diffusé par la DIRNO, précise les itinéraires de substitution pour limiter les perturbations sur cet axe stratégique.
 




