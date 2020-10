Quatre marins-pêcheurs rescapés après le naufrage de leur chalutier au large des côtes normandes

Le chalutier Télémaque, basé à Grandcamp-Maisy, s'est dérouté sans attendre pour porter assistance et récupérer les quatre naufragés, dont le chalutier était retourné. Ce dernier a d'ailleurs sombré quelques minutes plus tard.



Sains et saufs, l'état de santé des rescapés n'a pas nécessité d'évacuation urgente, indique ce soir la préfecture maritime : après avis du SAMU de Coordination médicale maritime du Havre, ils ont été ramenés au port de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), par le navire Valenscillia vers 22h30.



Le CROSS a mis en place une signalisation électronique et des diffusions de sécurité. Un avis urgent aux navigateurs a été émis par le centre des opérations maritimes de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord pour signaler l'épave afin d'éviter tout suraccident.



Une enquête va être ouverte afin de déterminer dans quelles conditions le chalutier, de Saint-Vaast-la-Hougue, s'est retourné.