Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

Trois bus Transdev ont été en proie aux flammes sur le site de la société havraise, ce vendredi après-midi
Quatre bus diesel appartenant à la société Transdev Normandie ont pris feu ce vendredi vers 16h45 sur le site du boulevard Jules-Durand, au Havre (Seine-Maritime). Le sinistre, survenu en plein air, a généré un important panache de fumée visible de loin. Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec trois engins jusqu'en début de soirée pour maîtriser les flammes. Il n'y a pas de victime et les dégâts sont limités aux véhicules, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
Deuxième incendie en moins de 24 heures
Ce nouvel incendie survient moins d’un jour après un autre incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux, où cinq bus de transport Keolis avaient été totalement détruits jeudi soir.
Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux
Les circonstances de ces deux sinistres, survenus à moins de 24 heures d’intervalle dans des dépôts de bus normands, feront l’objet d’enquêtes distinctes.
