Proxénétisme hôtelier à Rouen : dans le viseur de la justice, un couple de propriétaires jugé ce vendredi

InfoNomandie avait relaté cette affaire le 28 février dernier . Depuis plus de deux ans, les résidents d’un immeuble du centre-ville de Rouen faisaient part à leur syndic de copropriété de la présence récurrente de prostituées dans quatre appartements. Les logements, loués à court terme sur des plateformes comme Airbnb et Booking, appartiennent à un couple de propriétaires. Malgré les alertes répétées du syndic — dont plusieurs courriers — et l’audition du gestionnaire principal en octobre 2023 par les gendarmes, la situation perdurait.Face à l’inaction des propriétaires, le parquet de Rouen a confié l’enquête à la direction territoriale de la police judiciaire et au groupe interministériel de recherches (GIR). Les investigations ont confirmé une activité régulière de prostitution dans ces logements.