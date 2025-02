A Rouen, un couple de propriétaires louait des logements à des prostituées : 80 000€ saisis

Face à cette situation, une enquête a été ouverte sous la direction du parquet de Rouen et confiée aux services de la direction criminelle territoriale et du groupe interministériel de recherches de Rouen. Les investigations menées – surveillances, auditions de témoins et analyses téléphoniques – ont confirmé que ces appartements étaient loués à des prostituées via des plateformes comme Airbnb et Booking, relate le parquet de Rouen.



Il a également été établi que le mari, responsable de la gestion quotidienne du parc immobilier, avait connaissance de ces pratiques de longue date sans y mettre fin. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert que ces locations avaient généré un bénéfice substantiel pour le couple.