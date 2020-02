Priorité aux piétons : les conducteurs sensibilisés par la police à Rouen

Amende de 135€ et 6 points en moins. C’est la sanction encourue en cas de non respect de la priorité à un piéton. Mais combien de conducteurs le savent ?



C’est pour leur rappeler que la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Seine-Maritime a organisé, aujourd’hui lundi, entre 16h30 et 17h, une opération de sensibilisation.



Elle s’est déroulée devant le collège Barbey D'Aurevilly, boulevard de la Marne, à Rouen, et à mobilisé des policiers de l’unité de circulation routière et des agents de la police municipale. Jean-Loup Gervaise, maire-adjoint chargé de la tranquillité publique à la mairie de Rouen était présent.