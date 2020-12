Près de Rouen : alcoolisé, le conducteur emboutit des véhicules en stationnement

Il est autour de 18h30, ce mardi 1er décembre quand un témoin signale aux services de police qu’un véhicule vient de provoquer un accident et a pris la fuite. Le chauffard ne s’est pas arrêté en effet et a continué sa route vers la place Saint-Paul.



Un équipage de police-secours se rend sur place et intercepte en chemin la voiture en cause, place de la République à Bonsecours. Le Renault Kadjar est sérieusement cabossé à l’avant et roule sur la jante droite.