Près d'Etretat, un septuagénaire vole dans deux magasins, frappe un client gênant et s'enfuit


Interpellé par la police dans sa fuite à Saint-Léonard, un homme de 72 ans est soupçonné d’avoir commis deux vols à l'étalage dans la zone commerciale. Il avait été brièvement retenu par un client avant de prendre la fuite.



Lundi 10 Novembre 2025 - 15:03


Le septuagénaire a dérobé un pull dans une boutique - Illustration Pixabay
Vendredi 8 novembre, en milieu d'après_midi, les policiers sont appelés pour un vol en cours au magasin District Center, route du Havre à Saint-Léonard. Selon le signalement, l’auteur vient de dissimuler un pull dans son véhicule, avant de se rendre à pied faire des courses dans le magasin voisin, La Foir’Fouille.

Alors qu'ils se dirigent vers le centre commercial, les policiers sont informés que le suspect est revenu vers son véhicule et qu’un client du District Center a tenté de le retenir sur place. Mais l’homme est parvenu à se dégager, a regagné son véhicule et a pris la fuite après avoir restitué le pull volé à la gérante du magasin.

Une pince coupante dans la poche du manteau

Un témoin indique sa direction de fuite :  vers Epreville. Les policiers repèrent rapidement le véhicule du mis en cause en train d’aborder le rond-point de la D925 à la sortie de Saint-Léonard. Le conducteur bifurque à droite sur un petit chemin, juste après le magasin Arts et Fenêtres.

Les policiers se lancent immédiatement à sa poursuite et retrouvent le véhicule à l’arrêt, en contrebas du chemin. L’automobiliste vient tout juste d’en descendre. Lors du contrôle, l’homme, âgé de 72 ans, est trouvé porteur d’une pince coupante dans la poche de son manteau. L’objet est saisi.

Son butin : des chaussettes neuves et une horloge

De retour à proximité du véhicule, les policiers découvrent sur la banquette arrière trois paires de chaussettes neuves, une horloge encore emballée, ainsi que divers autres articles.

Le septuagénaire reconnaît avoir volé les chaussettes et l’horloge dans les deux enseignes visitées. Il est interpellé. Le véhicule est placé en fourrière. L’un des magasins a déposé plainte, le second a manifesté son intention d'en faire de même.




Mots clés : enquête, faits divers, police, Saint-Léonard, Seine-Maritime, vol à l'étalage




