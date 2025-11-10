Près d'Etretat, un septuagénaire vole dans deux magasins, frappe un client gênant et s'enfuit

Vendredi 8 novembre, en milieu d'après_midi, les policiers sont appelés pour un vol en cours au magasin District Center, route du Havre à Saint-Léonard. Selon le signalement, l’auteur vient de dissimuler un pull dans son véhicule, avant de se rendre à pied faire des courses dans le magasin voisin, La Foir’Fouille.



Alors qu'ils se dirigent vers le centre commercial, les policiers sont informés que le suspect est revenu vers son véhicule et qu’un client du District Center a tenté de le retenir sur place. Mais l’homme est parvenu à se dégager, a regagné son véhicule et a pris la fuite après avoir restitué le pull volé à la gérante du magasin.