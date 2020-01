Port-Jérôme-sur-Seine : le feu de chambre se propage à la toiture du pavillon, aucune victime à déplorer

Un incendie s’est déclaré ce mercredi en milieu d’après-midi dans un pavillon, allée Jacques-Prévert, à Port-Jérôme-sur-Seine (Notre-Dame de Gravenchon). Le feu, dont l’origine est inconnue, est parti d’une chambre et s’est propagé à la toiture de la demeure.



Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances dont une a été utilisée pour empêcher la propagation du sinistre à une maison mitoyenne.



Les trois occupants du pavillon ont été évacués et examinés par les sapeurs-pompiers et l’équipe du SMUR présente sur les lieux. Aucune victime n’est à déplorer.