Pollution à l’ozone aujourd’hui : restriction de circulation et réduction de la vitesse en Île-de-France

Airparif, association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France, annonce

un épisode de pollution à l’ozone aujourd’hui jeudi.



Les fortes chaleurs et l’ensoleillement actuels étant propices à l’augmentation des

concentrations en ozone, Airparif prévoit, pour le jeudi 25 juin, une concentration en ozone comprise entre 170 et 200 μg/m³, soit un probable dépassement du seuil d’information et recommandation pour ce polluant, fixé à 180 μg/m³.



Afin de limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère, le préfet de Police et de la Zone de défense et de sécurité de Paris a décidé de mettre en place, sans attendre, la circulation différenciée le jeudi 25 juin 2020 et la mise en oeuvre, de 5h30 à 20 heures du dispositif de lutte contre ce polluant en Île-de-France :



• Mise en place de la circulation différenciée à l’intérieur du périmètre délimité par

l’A86 (à l’exception de celle-ci): seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler.



• Réduction de la vitesse maximale autorisée :

- à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;

- à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ;

- à 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides normalement limitées à 80 ou 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales.



• Obligation de contournement par la rocade francilienne pour les véhicules en transit dont le PTAC excède 3,5 tonnes.