Odeur de gaz dans un immeuble de 5 étages à Elbeuf : une centaine de personnes évacuées

« Une maintenance de la chaufferie et des réseaux sont toujours en cours. L'intervention durera encore plusieurs heures avant un retour à la normale », détaille, en milieu d'après-midi, un officier du centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



Selon un dernier bilan, 112 personnes ont été évacuées et regroupées dans le gymnase de l'école Charles Mouchel. Aucune victime n’est à déplorer.



Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police municipale, le temps de l’intervention qui a mobilisé 20 sapeurs-pompiers avec 6 engins.