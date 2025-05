L’association Stéphane Lamart, engagée de longue date dans la protection animale, a reçu un legs d’exception : une maison située en bord de mer dans le Calvados en Normandie, offerte par Maria et Michel, deux donateurs sensibles à la cause des animaux. Désormais réhabilitée en refuge, cette propriété accueille aujourd’hui chiens, chats et animaux de basse-cour dans un cadre serein et sécurisé situé dans la région de Port-en-Bessin.