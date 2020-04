Non-respect du confinement : verbalisé pour la 4e fois, il se rebiffe contre les policiers à Évreux

Après les incidents du week-end de Pâques, entre des jeunes et les forces de l’ordre sur fond de non-respect du confinement, les quartiers de La Madeleine et de Nétreville à Evreux (Eure) ont été placés sous étroite surveillance.



En renfort de la police locale, une demi compagnie de CRS et un drone ont été déployés samedi et dimanche, sans l’après-midi et en soirée.



De nombreux contrôles ont ainsi été réalisés pour s’assurer que les règles du confinement étaient bien respectées. Et tous ceux qui n’étaient pas en possession de la fameuse attestation dérogatoire ont été verbalisés (135€).