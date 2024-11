Neige et verglas : reprise progressive des transports NOMAD Car à 14h dans l’Eure et la Seine-Maritime

Dans les départements de la Manche, de l’Orne et du Calvados, la suspension totale des lignes scolaires et commerciales est prolongée. L’état des routes secondaires ne garantit pas une circulation en toute sécurité.



La Région appelle à la prudence et à la vigilance sur les routes et précise que l’évolution des conditions climatiques reste incertaine. Une mise à jour des informations pourrait être communiquée dans l’après-midi.