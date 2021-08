Mystérieux incendie de poubelle à Gisors : le centre de vaccination était-il visé ?

Par précaution, les doses de vaccins ont été mis en sécurité et transférés au centre hospitalier de la ville par un cadre municipal d’astreinte, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Le feu, qui a mobilisé sept sapeurs-pompiers, a été éteint au moyen d’une lance à incendie. La salle des fêtes est inutilisable, précisent les secours.



Le maire de Gisors s’est rendu sur place, ainsi que la gendarmerie qui a ouvert une enquête afin de déterminer l’origine de l’incendie. La piste d’un acte criminel visant plus particulièrement le centre de vaccination n’est pas écartée.