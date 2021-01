Brexit : le ministre du Commerce extérieur en visite sur le Grand port maritime du Havre

Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité, sera, ce vendredi 8 janvier, au Havre, en Seine-Maritime.



Son déplacement mettra en avant les transformations du Grand port maritime, importante plateforme de transport de personnes et premier port de containers français, « véritable levier d’attractivité du territoire ».



Dans le contexte du Brexit, il échangera avec les entreprises qui exportent depuis le port du Havre, afin d’aborder notamment les outils à leur disposition pour les accompagner dans leur projection à l’international, précisent les services du ministre dans un communiqué.