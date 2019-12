Miss France 2020 est Clémence Botilo, Miss Guadeloupe

Miss Guadeloupe, Clémence Botilo (22 ans) a été élue ce soir à Marseille Miss France 2020. La jeune femme est en master 1 d’histoire de l’art.



Ses dauphines sont :



1ère Dauphine : Miss Provence, Lou Ruat (19 ans) est en 2ème année de licence Économie et gestion



2eme Dauphine : Miss Tahiti, Matahari Bousquet (23 ans), licenciée en littérature et civilisations étrangères, assistante de direction



3ème Dauphine : Miss Bourgogne, Sophie Diry (22 ans), est en 1ère année dernière master biochimie et biologie moléculaire



4ème Dauphine : Miss Côte d’Azur, Manelle Souahlia (19 ans), est en 2ème année d’école de commerce



La normande Marine Clautour, Miss Normandie, n’a pas été sélectionnée parmi les cinq lauréates retenues pour la finale.