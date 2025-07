Métropole de Rouen : une étape majeure franchie dans la reconversion du site Vallourec à Déville-lès-Rouen

Avec la signature de cette promesse de vente, une nouvelle étape s’ouvre : Vallourec et Vinci Immobilier doivent désormais engager les démarches réglementaires nécessaires pour finaliser la transaction. La cession définitive est attendue courant 2026, ouvrant la voie à une reconversion exemplaire mêlant développement économique, emploi et respect de l’environnement.



Ce projet marque un tournant majeur pour Déville-lès-Rouen et plus largement pour la vallée du Cailly, inscrivant la reconversion industrielle dans une dynamique durable et territoriale.