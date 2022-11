McDonald's et un centre auto évacués après une fuite de gaz accidentelle à Pont-Audemer

Les sapeurs-pompiers ont installé un périmètre de sécurité et déployé une lance à incendie en protection comme le prévoit la procédure gaz renforcé. Soixante-dix employés et clients présents dans le McDonald et dix personnes du centre auto ont été évacués le temps que les agents GrDF colmatent la fuite et sécurisent l'installation.



Aucune victime n'est à déplorer, précise ce matin le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis27).



Seul le centre auto a été impacté par une coupure de gaz.



Le dispositif a été levé à 13h12, avec la fin des opérations de secours qui ont mobilisé treize sapeurs-pompiers.